Frühlingshafte Antipasti

Zubereitung (circa 40 Minuten, ohne Kühlzeit)

Gemüse küchenfertig vorbereiten: Aubergine und Zucchini in Scheiben zerteilen, Paprika in grobe Stücke, Frühlingsschalotten in circa sechs Zentimeter und Schalotten in Ringe schneiden. Alles in Olivenöl anbraten, im Backofen bei circa 140 Grad bissfest garen.



Austernpilze in Mehl wenden, durchs aufgeschlagene Ei mit Petersilie ziehen, in Öl goldgelb ausbraten.



Spargelstangen in circa sechs Zentimeter Stücke zerteilen, in Mehl wenden, durchs aufgeschlagene Ei ziehen und mit der Mischung von Parmesan, Mandeln und Semmelbrösel panieren, in Öl krustig braten.



Alle Zutaten der Marinade gut miteinander verrühren, mit Salz, Pfeffer, Thymian und Chiliflocken dezent abschmecken. Gewaschenen Rucola auf Tellern verteilen, Antipasti darauf verteilen, mit der Marinade beträufeln und kalt stellen. Nach circa ein bis zwei Stunden servierbereit, mit Basilikumblättern ausgarnieren.



Dieses Gericht ist ovo-lacto-vegetarisch.