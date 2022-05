Gebackenes Grill-Maishähnchen

Eine Geflügelschere zur Hand nehmen, das Hähnchen am Rücken (gegenüberliegend von der Brust) längst aufschneiden, aufklappen und zerbrechen. Mit dem Fleur de Sel gut einreiben und am Ende mit dem Olivenöl einstreichen, zur Seite legen und das Gemüse schneiden. Hierzu es waschen und schälen, dann in circa zwei Zentimeter große Würfel schneiden und in eine für den Grill geeignete, hitzebeständige Auflaufform geben.



Die Kräuter vom Stiel zupfen, fein hacken und mit etwas Olivenöl und Salz mit dem Gemüse vermengen. Das Gemüse sollte flach in der Auflaufform verteilt sein.



Das Hähnchen auf das Gemüse legen und den Grill vorbereiten. Der Grill sollte eine Höchsttemperatur von circa 160 Grad haben und für das indirekte Grillen vorbereitet sein: Bei einen Kugelgrill dabei die Kohlen links und rechts verteilen und die Mitte leer lassen. Bei einem Gasgrill nur die äußeren Brenner anmachen. Bei einem Zweibrenner-Gasgrill nur den linken oder rechten Brenner einschalten und auf Temperatur kommen lassen.



Alles zusammen circa 70 bis 80 Minuten backen. Ab und an das Gemüse wenden.



Für die Salsa Verde die Knoblauchzehe schälen, fein schneiden und mit der flachen Messerseite und etwas Meersalz auf dem Brett zu einem Brei drücken. Kapern in ein Sieb gießen und gut abtropfen lassen. Petersilie waschen, trocken schütteln und die Blättchen von den Stielen zupfen. Petersilie, Kapern, Sardellenfilets, Knoblauch und Öl mit einem Stabmixer pürieren und mit Salz, Pfeffer und Essig abschmecken.