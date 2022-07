Gefüllte Pfirsiche

Pfirsiche waschen, halbieren und vom Kern befreien. Mit einem runden Ausstecher die Pfirsichhälften vorsichtig aushöhlen und das Fruchtfleisch in kleine Stücke schneiden. Die Hälften zur Seite stellen und die Fruchtstücke in eine große Schale geben. Die Amarettini zerbröseln und ebenso in die Schale geben. Mit dem Ei und dem Backkakao alles gut vermengen.



In einen großen breiten (ofenfesten) Topf die Milch und das Wasser einfüllen. Die Masse vorsichtig in die Pfirsichhälften verteilen und in den Topf setzen. Nun bei 150 Grad Umluft im Backofen circa eine Stunde garen.



Tipp: Alternativ kann man die Pfirsiche auch im Topf auf kleiner Flamme mit geschlossenem Deckel auf dem Herd köcheln lassen. Bitte darauf achten, dass immer Flüssigkeit im Boden ist, so dass die Pfirsiche nicht anbrennen.



Die Pfirsiche dann mit frischer Minze und je einem frisch zerbröselten Amarettino dekorieren und lauwarm servieren.