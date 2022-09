Graupenrisotto:

Für das Risotto die Gemüsebrühe erhitzen. Die Zwiebel fein würfeln und in etwas Olivenöl glasig andünsten. Den Knoblauch fein hacken und mitbraten. Die Graupen einstreuen und leicht anschwitzen, dann mit Traubensaft ablöschen. Ein wenig Gemüsebrühe angießen und unter Rühren köcheln lassen, bis die Flüssigkeit aufgenommen wurde. Diesen Vorgang so oft wiederholen, bis die Graupen gar sind.



Für die Salsiccia-Bällchen das Schweinemett in eine Schüssel geben, Fenchelsamen und Pfeffer in einem Mörser grob anstoßen und hinzufügen, dann Paprikapulver, Muskatnuss und den geriebenen Knoblauch. Oregano und das Grün des Fenchels fein hacken und zusammen mit fein gewürfeltem Speck dazugeben. Gründlich mischen, gut durchkneten und entweder kleine Bällchen abdrehen oder nur grob zerteilen. Die Salsiccia-Bällchen in etwas Butter anbraten.



Einen Teil des Fenchels in Stücke schneiden und mitbraten, dann mit etwas übriggebliebener Gemüsebrühe angießen und gar dünsten. Den übrigen Fenchel fein hobeln und mit Olivenöl, Salz, Pfeffer, Zitronensaft und grob geschnittener Petersilie marinieren.



Zum Schluss den Parmesan sowie etwas Butter in das Risotto einrühren und zusammen mit den Salsiccia-Bällchen und dem Fenchelsalat anrichten.