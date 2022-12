Günstiges und energiesparendes Backen

Zutaten

220 g weiße Kuvertüre

130 g Butter

30 ml Sahne

100 g Puderzucker



Zum Unterheben

Hier können Reste genutzt werden oder was beliebt, wie zum Beispiel:

70 g Nüsse, Kerne oder Mandeln

50 g Reiswaffeln

70 g Trockenfrüchte, z.B. Cranberrys



Zubereitung

Zuerst die Nüsse und Kerne in einer Pfanne ohne Fett kurz anrösten. Abkühlen lassen und grob hacken. Die Reiswaffeln sowie die Trockenfrüchte ebenfalls in kleine Stücke hacken.



Butter und gehackte Schokolade im heißen Wasserbad schmelzen (Restwärme des Herds nutzen). Dann Sahne unterrühren. Fudgemasse vom Herd nehmen. Gesiebten Puderzucker nach und nach unterrühren. So lange rühren, bis es eine homogene Masse ist. Lauwarm abkühlen lassen.



Einen kleinen Teil der Zutaten für die Deko nutzen. Die restlichen Zutaten mit einem Teigschaber vorsichtig unter die lauwarme Schokomasse heben. Eine kleine Form (circa 20 auf 25 cm) mit Backpapier auslegen und leicht einölen. Fudgemasse hineinfüllen. Mit dem übrigen Topping belegen.



Mindestens sechs Stunden im Kühlschrank kühlen und fest werden lassen. Danach mithilfe des Backpapiers herausheben und mit einem großen scharfen Messer in Würfel schneiden.