Den Reis in der doppelten Menge gesalzenem Wasser aufstellen und bei niedriger Flamme ‎köcheln lassen, bis die gesamte Flüssigkeit aufgenommen wurde und der Reis gar ist. ‎



Für die Cumberlandsauce mit einem Sparschäler einen Teil der Schalen von Zitrone und ‎Orange gewinnen und das weiße Albedo entfernen. In feine Streifen schneiden und die ‎Schalotte in Ringe. Die Schalotte im Portwein auskochen lassen, dann durch ein feines Sieb ‎abpassieren. Die Zesten in den Wein geben und die Sauce etwas einreduzieren lassen, dann ‎von der Platte nehmen. Johannisbeergelee, Cayennepfeffer, Meerrettich, Senf sowie ‎geriebenen Ingwer einrühren. Auch die frischen Johannisbeeren mit hineingeben und die ‎Sauce abkühlen lassen ‎



Die Hähnchenbrust schnetzeln, sie hierzu in nicht zu dünne Streifen schneiden. Mit Salz und ‎Pfeffer würzen, dann in etwas Öl scharf anbraten. Sie müssen dabei noch nicht vollständig ‎durchgegart werden, sondern sollen bloß Farbe nehmen. Der Pfanne entnehmen und im ‎entstandenen Bratensatz die geputzten – und bei Bedarf zerkleinerten – Pilze anbraten, hierbei ‎etwas Butter für den Geschmack dazugeben. Die Zwiebel würfeln und mit gehacktem ‎Knoblauch mitbraten. Leicht mit Mehl abstäuben, auch dieses anschwitzen lassen und dann ‎mit Traubensaft ablöschen, bevor mit Geflügelbrühe aufgefüllt wird. Aufkochen und etwa 15 ‎Minuten köcheln lassen. Dann mit Sahne und Petersilie verfeinern, bevor das Hähnchen ‎wieder eingelegt und garziehen gelassen wird.



Mit Reis und Cumberlandsauce anrichten und ‎sofort servieren.‎