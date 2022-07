Gegrillte Hähnchenschenkel

Für die Marinade Rosmarin, Thymian und Bohnenkraut fein hacken und mit Zwiebelpulver, Honig und Olivenöl glattrühren. Die Gelenk-Knochen der Hähnchenschenkel freilegen und die Schenkel in kochendem Salzwasser etwa 30 Sekunden blanchieren, so werden sie später besonders knusprig. Abtropfen und in die Marinade einlegen. Sofort weiterverarbeiten oder idealerweise einige Stunden durchziehen lassen.



Die Hähnchenschenkel der Marinade entnehmen und auf den Grill geben, bis sie außen knusprig und innen gar sind. Nach Möglichkeit sollten sie bei direkter Hitze Farbe nehmen und dann bei indirekter Hitze und geschlossenem Deckel etwa 20 Minuten garziehen. Sollte der heimische Grill keinen Deckel haben, kann man auch eine Metallschüssel oder Pfanne darüberlegen.



Für den Salat die Tomaten klein schneiden und in eine Schüssel geben. Die Aprikosen in Spalten schneiden und dazu geben. Mit Salz und Pfeffer würzen, den Abrieb der Orange dazugeben. Basilikum fein hacken und mit Haselnussöl sowie etwas Essig über den Salat geben. Gut vermischen, dann kurz durchziehen lassen.

Zum Anrichten noch einige gehobelte und geröstete Mandeln über den Salat geben und zusammen mit den Hähnchenschenkeln servieren.