Herbstlicher Schokoladenkuchen

Einen Hokkaido-Kürbis entkernen, kleinschneiden und mit 100 ml Wasser 20 Minuten lang aufkochen, bis der Kürbis weich ist. Die Masse abtropfen lassen und fein pürieren. Mit Hilfe eines Feinsiebs das Püree gut abtropfen lassen. 150 g davon für den Teig aufheben und 125 g für das Frosting abwiegen. Der Rest kann eingefroren werden.



Zwei Backformen mit 15 cm Durchmesser ausbuttern. Den Ofen auf 175 Grad vorheizen. In einer Schüssel die Zartbitterschokolade mit kochendem Wasser mischen und umrühren, bis sich die Schokolade aufgelöst hat. Kakaopulver dazugeben und glattrühren. Danach abkühlen lassen.



Nun Mehl, Stärke, Natron, Backpulver, Salz, Zucker und eine Prise Nelken in eine Schüssel sieben. In einer zweiten großen Schüssel Eier, Pflanzenöl und 150 g Kürbispüree mit einem Handrührgerät verschlagen. Vanilleextrakt, Buttermilch und die abgekühlte Schokomischung dazugeben und weiterschlagen. Die Mehl-Backpulver-Mischung unterschlagen, bis alles gut verbunden ist. Wichtig ist dabei, nicht zu viel zu rühren. Den Teig nun gleichmäßig in den vorbereiteten Backformen verteilen und für 30 Minuten backen.



Für den Nusskrokant ein Backblech leicht einbuttern. In einem Topf mit schwerem Boden und hohen Seiten Zucker, Wasser, Ahornsirup und Butter geben und zum Kochen bringen. Erhitzen, bis der Zucker schmilzt und Gold wird. Weiter kochen, bis das Karamell hellbraun ist und die Temperatur 148 Grad erreicht. Anschließend vom Herd nehmen, Natron und schließlich Nüsse einrühren. Die Masse gut vermischen, danach auf das Backblech geben. Den warmen Krokant mit gehackter Schokolade bedecken. Die Schokolade einige Minuten darauf schmelzen lassen, dann mit einem Spachtel verteilen und abkühlen lassen. Den Krokant in Scherben schneiden, wenn er abgekühlt ist. Einige Scherben für die Füllung fein hacken.



Für das Kürbis-Ermine-Frosting Zucker, Vanillesalz, Gewürze und 125 g Kürbispüree mit der Milch in einen Topf geben. Langsam erhitzen, bis der Zucker sich auflöst. Danach die Speisestärke dazusieben und die Masse bei mittlerer Hitze eindicken lassen, dabei ständig rühren, damit sie nicht anbrennt. Das dauert ein paar Minuten. Sobald die Masse wie ein Pudding eingedickt ist, den Topf vom Herd nehmen. Die Creme in eine Schüssel geben und ein Stück Backpapier direkt auf die Oberfläche legen, damit sich keine Haut bildet. Die Schüssel zum Abkühlen für etwa 20 Minuten auf ein Gitter stellen, damit die Luft rundherum zirkulieren kann. Danach kaltstellen und für mindestens 30 Minuten im Kühlschrank kühlen. Mit der Küchenmaschine oder dem Handrührgerät die weiche Butter cremig schlagen. Nach und nach die abgekühlte Kürbis-Creme dazugeben und weiter kräftig aufschlagen, bis das Frosting sehr luftig ist.



Nun die gesamte Torte zusammenstellen: Die Wölbungen der Böden abschneiden. Jeden Boden waagerecht mit einem Sägemesser halbieren. Eine Boden-Hälfte auf eine Platte stellen, mit etwas Frosting bestreichen und mit fein gehacktem Krokant bestreuen. Die zweite Boden-Hälfte auflegen, ebenfalls mit Frosting bestreichen und mit etwas Krokant bestreuen. Den Prozess mit dem zweiten Boden wiederholen. Die finale Boden-Hälfte bekommt kein Krokant. Die Torte rundherum mit Frosting überziehen und oben mit Krokant-Scherben verzieren.