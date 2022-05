Zubereitung (circa 40 Minuten)

Alle Zutaten für die Rösti gut miteinander vermengen, mit Salz und Pfeffer dezent abschmecken. Öl erhitzen (ca. 170° C), Häufchen von der Masse in die Pfanne geben, gut flachdrücken und so beidseitig ausbraten. Ziegenkäse in ein Pfännchen geben, mit der Mischung aus Zitronensaft, Zitronen- und Orangenabrieb, Ahornsirup und Thymian beträufeln und im Backofen, oberste Schiene, bei Grillfunktion ca. 200° C, kurz abflämmen bzw. gratinieren.



Birnenspalten in aufgeschäumter Butter dezent Farbe nehmen lassen, mit Orangensaft, Kardamom und feinen Streifen von Salbeiblättern aromatisieren. Ziegenkäse auf Rösti anrichten, Birnenspalten anlegen, auf Wunsch mit frischen oder getrockneten Blüten ausgarnieren. Dieses Gericht ist lacto-vegetarisch.