Zunächst das Hähnchen zerteilen. Brüste, Flügel und Keulen beiseitelegen. Mit der Karkasse und den Abschnitten in kaltem Wasser eine Hühnerbrühe aufsetzen. In das Wasser Salz, Pfeffer, Piment, Zwiebelschalen, einige Knoblauchzehen, Lorbeer und Rosmarin geben, außerdem Gemüse- und Pilzabschnitte. Mehrere Stunden sanft köcheln lassen oder eine Stunde im Schnellkochtopf. Das alles kann auch schon am Tag davor vorbereitet werden.



In einem Bräter nun die mit Salz und Pfeffer gewürzten Hähnchenteile scharf in Olivenöl anbraten und beiseitelegen. Zwiebeln nur grob zerteilen und zusammen mit ganzen Knoblauchzehen mit anbraten. Die Tomaten halbieren und den Strunk entfernen, dann mit Lorbeer und Zwiebelpulver ebenfalls hineingeben. Mit Traubensaft ablöschen, das Tomatenmark zugeben und mit der vorbereiteten Hühnerbrühe auffüllen. Etwa 20 Minuten auf kleiner Flamme zugedeckt schmoren lassen.

In der Zwischenzeit große Croûtons zubereiten: Baguettescheiben auf ein Backblech geben, mit etwas Olivenöl beträufeln und bei 180 Grad etwa zehn Minuten backen.



Dann in einer Pfanne geviertelte Champignons anbraten und zusammen mit Brüsten und Flügeln auch in den Bräter geben. Diese Teilstücke etwa zehn Minuten garziehen lassen. Währenddessen die Garnelen ebenfalls in Öl anbraten, dabei mit Salz, Pfeffer und Rosmarinnadeln würzen.



Klassisch wird dieses Gericht mit frittierten Eiern serviert. Dafür zwei Finger hoch Öl in einer Pfanne erhitzen, Eier einzeln in eine Suppenkelle schlagen und sie vorsichtig und vom Körper weg ins heiße Fett gleiten lassen. Mit einem Seihlöffel entnehmen. Dann auch die krause Petersilie frittieren und beim Anrichten mit Garnelen, Ei, Croûtons und Zitronenschnitzen auf dem Huhn Marengo servieren.