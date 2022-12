Für die Kartoffel-Sauerkraut-Puffer die Kartoffeln schälen und grob raspeln, in eine Schüssel geben und gesalzen einen Moment stehen lassen. Die Kartoffeln dann gut ausdrücken und in eine große Schale geben. Das Kartoffelwasser schwungvoll abschütten und die abgesetzte Stärke zu den Kartoffeln geben. Ebenso abgetropftes und zerteiltes Sauerkraut, fein gewürfelte Schalotte, Kümmel, Muskatnuss und ein Ei. Zu einer homogenen Masse vermischen, bei Bedarf die Konsistenz über die Zugabe von Haferflocken und Mehl steuern. Einen Moment quellen lassen, dann in einer Pfanne mit ausreichend Butterschmalz beidseitig knusprig braun ausbacken. Anschließend auf Küchenpapier entfetten und bei Bedarf im Backofen bei 80 Grad warmhalten.



Für das Dressing Meerrettich nach Geschmack sehr fein reiben. Mit Essig, Öl, Joghurt sowie Zitronenabrieb kombinieren und weiter mit Honig, Salz und Pfeffer abschmecken. Den Schnittlauch in feine Röllchen schneiden, die Petersilie hacken und untermischen.



Für den Salat die Äpfel waschen, das Kerngehäuse entfernen und die Spalten in feine Scheiben schneiden oder hobeln. Ebenso die Zwiebel zu Ringen verarbeiten und dazugeben. Mit etwas Balsamico benetzen, dann die Salatsorten waschen und mundgerecht zerteilt dazugeben. Die Haselnüsse trocken in einer Pfanne oder dem Backofen rösten und etwas abkühlen lassen. So gewinnen sie nicht nur an Geschmack - die Schale kann durch das Reiben zwischen den Händen ganz problemlos entfernt werden.



Abschließend den Salat mit dem Dressing marinieren und die Nüsse dekorativ auf ihm verteilen. Nach Geschmack auch einzelne Meerrettich-Raspeln darauf verteilen und zusammen mit den Kartoffel-Sauerkraut-Puffern servieren.