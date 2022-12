Indisches Kartoffelfladenbrot

Vorab die Kartoffeln in ausreichend Salzwasser garen, abkühlen lassen und pellen.



Für den Teig zum Mehl Salz und Öl geben, dann so viel lauwarmes Wasser einarbeiten, dass nach gründlichem Kneten ein geschmeidiger Teig entstanden ist. Dazu braucht man circa 150 bis 200 Milliliter Wasser. Den fertigen Teig abgedeckt etwa eine halbe Stunde im Kühlschrank ruhen lassen.



In der Zwischenzeit die Kartoffeln stampfen. Die Masse soll möglichst fein sein, aber keine pastöse Konsistenz erreichen. Geriebenen Ingwer, eine möglichst fein geschnittene Chilischote, fein gehackten Koriander und Garam Masala dazugeben und gründlich vermischen.



Für das Kohlcurry den Rosenkohl putzen und halbieren. Rotkohl und Wirsing entstrunken und grob schneiden. Die Zwiebel in Ringe schneiden und in wenig Öl anschwitzen. Den Rosenkohl dazugeben und leicht bräunen, dann salzen, geriebenen Ingwer sowie Knoblauch hinzugeben. Auch den Rotkohl zugeben, bevor mit Currypulver, Koriander und Currypaste weiter aromatisiert wird. Hitze nehmen lassen, dann mit Gemüsebrühe und Haferdrink angießen. Aufkochen lassen, den Wirsing dazugeben und auf der ausgeschalteten Herdplatte ziehen lassen, bis der Kohl die gewünschte Konsistenz erreicht hat.



Den Teig nun portionieren und zu kleinen Kugeln formen. Diese Kugeln mithilfe eines Nudelholzes möglichst rund auswalzen, eine Portion der Kartoffel-Masse in die Mitte geben und den Teig um diese Masse herum wieder zu einer Kugel formen, darauf achten, dass der Teig sicher verschlossen werden kann. Leicht mit der Hand flachdrücken, dann mit etwas zusätzlichem Mehl zu recht dünnen, runden Fladen auswalzen. In einer heißen Pfanne beidseitig trocken ausbacken. Erst dann mit etwas Öl bestreichen und so knusprig braun ausbacken. Bei Bedarf im Backofen bei 80 Grad warmhalten.



Das Curry bei Bedarf mit angerührter Speisestärke abbinden und mit grob gezupftem Koriander finalisieren. Zusammen mit dem Kartoffelfladen anrichten und sofort servieren.