Mehl mit Eiern und Milch gut verrühren, Butter, gerösteten Sesam, Kurkuma, Dillspitzen unterziehen, mit Salz und Pfeffer würzen. Anschließend in heißem Öl dünne Kräuterpfannkuchen beidseitig goldgelb ausbacken, erkalten lassen.



Hechtfilet in Stücke schneiden, kurz anfrosten. Dann mit eiskalter Sahne im Mixer fein pürieren. Danach in eine Schüssel geben, restliche Dillspitzen unterziehen, mit Salz und Pfeffer würzen.



Pfannkuchen auflegen, mit etwas Hechtfarce bis zum Rand einstreichen, Lachsforellenscheiben darauflegen, Spinatblätter darauf verteilen, restliche Farce darauf streichen, einrollen. Rolle in Klarsichtfolie straff einwickeln, im Froster gut anziehen lassen. Danach aus der Folie nehmen, in Scheiben schneiden und in heißem Butterschmalz beidseitig goldgelb anbraten. Gemüsebouillon erhitzen, abschmecken, in tiefem Teller anrichten, Lachsröllchenscheiben darauf verteilen, mit Dill garnieren.



Tipps zum nachhaltigen Fischkauf finden Sie auf den Seiten des WWF und bei Greenpeace.