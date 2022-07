Sellerie, Kartoffeln, Petersilienwurzel und Zwiebeln schälen und grob würfeln. In Butter farblos anschwitzen. Dabei mit Salz und Muskatnuss würzen. Mit Gemüsebrühe ablöschen und etwa 20 Minuten köcheln lassen, bis alle Gemüse sehr weich sind.



Für den grünen Biskuit Mehl, Backpulver, Matcha-Pulver und Liebstöckelpulver vorab vermischen. Eier, Zucker, Honig und eine Prise Salz aufschlagen, bis eine schaumige Masse entstanden ist. Dann die trockenen Zutaten hineinsieben und vorsichtig unterheben. In ausgefettete Tassen geben, diese aber nur zur Hälfte füllen. In der Mikrowelle bei 600 Watt für etwa 90 Sekunden garen. Dann ist der Biskuit fertig und kann zu moosartigen Fetzen auseinandergerissen werden. Wenn man keine Mikrowelle besitzt, kann man den Teig auch im Backofen backen: bei 180 Grad in etwa 15 Minuten.



Sobald das Gemüse weich ist, die Sahne hineingeben. Den Liebstöckel grob zerteilen und in einen Mixer geben. Ebenso das Gemüse, hierbei die Konsistenz über die Menge der Flüssigkeit steuern. Ausführlich pürieren, bis sich der grüne Farbstoff aus den Blättern gelöst hat. Nach Geschmack durch ein Sieb passieren.

Liebstöckelcremesuppe in Tassen oder Tellern anrichten, einige feine Liebstöckelblätter dazugeben. Das essbare „Moos“ ebenso. Sofort servieren.