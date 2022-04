Makkaroni mit Cashew-Sauce

Für die Sauce Kartoffeln und Karotte schälen, klein schneiden und zusammen mit den Cashewkernen etwa 20 Minuten in Salzwasser weichkochen.



In der Zwischenzeit für den Salat den Brokkoli in mundgerechte Röschen zerteilen und diese halbieren. Auf der Schnittfläche trocken in einer Pfanne anbraten, dabei leicht salzen. Den Chicorée in Streifen schneiden und in eine Schüssel geben. Den Apfel in feine Spalten schneiden und zusammen mit den Rosinen dazugeben. Die Cashewkerne für das Dressing mit dem Saft der Zitrone, Olivenöl, Salz und Pfeffer in einen Mixerbecher geben und zu einer cremigen Masse pürieren. Hierbei die Konsistenz über das Olivenöl steuern. Den Brokkoli zum Salat geben und mit dem Dressing marinieren. Etwas durchziehen lassen.



Das Kochwasser abschütten, es dabei aber auffangen. Die Cashewkerne und das Gemüse in einen Mixer geben, Hefeflocken, Zwiebel- sowie Knoblauchpulver, Senf und Sojasauce dazugeben und zu einer homogenen Masse mixen. Die Feuchtigkeit hierbei über die Zugabe des Kochwassers steuern.



In der Zwischenzeit die Makkaroni nach Packungsanleitung in Salzwasser kochen. Zum Servieren die Makkaroni mit der Sauce mischen und den Salat dazu reichen. Die Hefeflocken können mit fein gehackten Cashewkernen und Chiliringen als Parmesan-Ersatz dienen.