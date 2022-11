Den Honigkuchen in dicke Scheiben schneiden und mit einem runden Ausstecher oder Glas zu Halbmonden ausstechen. Die Abschnitte mit einer Küchenmaschine oder einem Messer fein zerkleinern. Die Butter in einem Topf schmelzen und großzügig Lebkuchengewürz, geriebenen Ingwer, Orangenabrieb und Honig zufügen. Die Birnen für einen sicheren Stand unten glatt abschneiden, dann die Kerngehäuse von unten aushöhlen. In den entstandenen Hohlraum die Honigkuchen-Brösel geben. Die gesamte Birne mit der Würzbutter bepinseln und im Backofen bei 180 Grad etwa 20 Minuten backen. In den letzten Minuten die ebenfalls mit Würzbutter bestrichenen Monde mitbacken, so dass knusprige Croutons entstehen.



In der Zwischenzeit die Milchnudeln zubereiten. Hierzu die Milch mit einer Prise Salz, Zucker, weiterem Orangenabrieb, dem Vanillemark sowie der ausgekratzten Schote aufkochen. Die Temperatur reduzieren und die Nudeln mit dem Lebkuchengewürz hineingeben. Auf kleiner Flamme unter Rühren köcheln lassen, bis die Nudeln weich sind und sie die Flüssigkeit aufgenommen haben. Das dauert mit circa 20 Minuten meist länger als auf der Packung angegeben.



Die Bratbirnen aus dem Ofen holen und auf einem Bett aus Milchnudeln anrichten. Mit den Honigkuchen-Croutons versehen, mit Zimt-Zucker bestäuben und sofort servieren.