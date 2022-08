Milchreiskuchen mit Aprikosen

Für den Milchreis die Vanilleschote auskratzen und das Mark sowie die Schote mit dem Mandeldrink, Reis, Zitronenabrieb, einer Prise Salz und zusätzlichem Zucker nach Geschmack aufkochen lassen. Unter Rühren etwa eine halbe Stunde bei niedriger Hitze köcheln lassen, bis die gesamte Flüssigkeit aufgenommen wurde und der Reis weich ist. Dann abkühlen lassen.



Als Boden eine Art Mürbeteig herstellen, hierzu das Weizenmehl mit gemahlenen Mandeln, Margarine, Zucker, einer Prise Salz und Zitronenabrieb kombinieren und zügig durchkneten. Im Kühlschrank kaltstellen, um ihn leichter ausrollen zu können. In der Zwischenzeit die Aprikosen halbieren, die Steine entfernen und das Fruchtfleisch in gleichmäßige Spalten schneiden. In eine Schüssel geben und mit Zimt und Kardamom marinieren.



Den Mürbeteig ausrollen und in eine gefettete Tarteform geben. Den abgekühlten Milchreis gleichmäßig auf dem Boden verteilen und die Aprikosen-Spalten kranzförmig darauf platzieren, dabei ein blumenförmiges Zentrum erzeugen. Den Kuchen in den auf 220 Grad vorgeheizten Backofen schieben, dabei die Temperatur auf 180 Grad reduzieren und etwa 30 bis 40 Minuten backen. Nach Geschmack lauwarm oder vollständig erkaltet servieren – dazu den Kuchen mit gerösteten Mandelstiften belegen und mit Puderzucker bestäuben.