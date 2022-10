Süße Nussecken

Für den Boden alle Zutaten in eine Schüssel geben und sie zügig zu einem Knetteig verarbeiten. Diesen per Hand in einer mit Backpapier ausgelegten Fettwanne oder auf einem Backblech verteilen. Für eine gleichmäßige Oberfläche mit dem Nudelholz glätten. Erwärmte Nuss-Nougat-Creme dünn aufstreichen. Auch die Marmelade bei Bedarf erwärmen, damit sie anschließend einfacher auf dem Boden verteilt werden kann.



Für die Nuss-Masse den braunen Zucker mit Butter, einer Prise Salz und einem Schluck Wasser unter Rühren so lange erhitzen, bis sich der Zucker gelöst hat, ihn hierbei jedoch nicht aufkochen lassen. Dann die gemahlenen und gehackten Nüsse einrühren, bis eine homogene Masse entstanden ist. Ebenmäßig auf den vorbereiteten Boden streichen, anschließend im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober-/Unterhitze für etwa 25 bis 30 Minuten backen.



Vollständig auskühlen lassen, dann mit einem Sägemesser erst Quadrate und dann Dreiecke herausschneiden. Diese Nussecken mit je zwei Ecken in geschmolzene Schokolade tauchen, der für besonderen Glanz einige Tropfen Öl beigemischt wurden. Zum Schluss etwas Schokolade in einen Spritzbeutel aus Backpapier füllen und damit ein Schokoladengitter auf die Nussecken spritzen. Luftdicht gelagert sind die Nussecken auch über einen längeren Zeitraum haltbar.