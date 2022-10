Hausgemachte Pasta-Rondells

Alle Zutaten für den Teig gut verkneten, in ein Tuch (Küchenleinen) einschlagen, für mehrere Stunden kühlen.



Die gut zerkleinerten Pilze zusammen mit den Schalotten in heißer Pfanne mit Öl gut angehen lassen, auskühlen. Frischkäse, Petersilie und Chiasamen zugeben, zu einer Masse aufbereiten, mit Salz und Pfeffer abschmecken.



Teig auf bemehlter Arbeitsfläche ausrollen, Kreise ausstechen, die Hälfte davon mit Eistreiche abstreichen, die Pilzmasse in einen Spritzbeutel mit großer Lochtülle geben, mittig ein Häufchen aufspritzen, einen Teigkreis auflegen und ringsum mit den Fingern gut eindrücken, ins gesalzene Kochwasser geben, aufkochen, ca. vier bis fünf Minuten garziehen lassen.



Butter und Öl dezent erhitzen, Rondells aus dem Wasser mit dem Schaumlöffel nehmen, gut abtropfen lassen und in die Pfanne geben, den in Streifen geschnittenen Salbei und Pinienkerne zufügen, gut durchschwenken, auf Tellern verteilen und auf Wunsch mit gehacktem Rucola oder Kresse ausgarnieren, geriebenen Parmesan dazustellen.



Dieses Gericht ist ovo-lacto-vegetarisch.