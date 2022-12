Pizzocheri alla Valtellinese

In einem großen Topf Wasser mit Salz aufsetzen und zum Kochen bringen. Den Wirsing waschen, in Streifen schneiden und kurz blanchieren. Danach im selben Kochwasser die Pizzoccheri bissfest garen und abgießen.



Die Kartoffeln schälen, bissfest kochen und in Scheiben schneiden. Auf die Bissfestigkeit ist besonders zu achten, da die Zutaten nachher noch im Ofen zu Ende gegart werden! Das Kochwasser bitte unbedingt aufbewahren!



Den Taleggio und die Butter in Würfel schneiden. Danach in einer gebutterten Auflaufform Kartoffeln, Wirsing, Taleggio, Butter und Pizzoccheri schichten. So lange wiederholen, bis alle Zutaten aufgebraucht sind. Das Ganze mit circa zwei bis drei Schöpfkellen des Kochwassers aufgießen.



Im Ofen bei 160 Grad Umluft circa 15 Minuten zu Ende garen, bis der Käse geschmolzen ist. Heiß servieren!