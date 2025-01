Da Zecken nicht nur FSME, sondern auch die Erkrankung Borreliose übertragen können, sind auch praktische Schutzmaßnahmen sinnvoll. So sollte man besser mit langer Kleidung und festem Schuhwerk ins Unterholz gehen. Auf heller Kleidung lassen sich die schwarz-braunen Blutsauger leichter entdecken und entfernen. Daheim sollte man seinen Körper genau auf Zecken absuchen, insbesondere auch in Hautfalten, da Zecken das feucht-warme Milieu mögen.



Bereits festgesaugte Zecken kann man am besten mit einer Zeckenzange (in der Apotheke erhältlich) entfernen. Das Drehen in eine bestimmte Richtung ist Unsinn, da Zecken kein Gewinde besitzen. Ebenso falsch ist das Auftragen von Klebstoff oder Öl auf die Zecke, weil das die Infektionsgefahr erhöht. Nach dem Stich sollte man die kleine Wunde desinfizieren!