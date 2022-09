Den Roggen vorab mehrere Stunden oder über Nacht in Wasser quellen lassen. Dann in Salzwasser etwa 30 Minuten köcheln lassen, bis er bissfest ist. Abschütten und etwas auskühlen lassen.

Zwischenzeitlich die Fenchelknolle zerkleinern, das Grün fein schneiden und separat zwischenlagern. Die Knolle in Olivenöl anschwitzen, dabei mit Salz und Pfeffer würzen, dann mit dem Roggen in eine große Schüssel geben. In der nun leeren Pfanne die in Segmente geschnittene Zwiebel mit Chiliringen, Fenchelsamen, Salz und Pfeffer anschwitzen. Mit Zitronensaft ablöschen und mit in die Schüssel geben. Weiter mit Feigensenf aromatisieren, dann grob geschnittenen Rucola und Olivenöl hinzufügen. Durchmischen und durchkühlen lassen.



Den Hüttenkäse mit dem fein geschnittenen Grün des Fenchels, Zitronenabrieb, etwas Salz und viel schwarzem Pfeffer abschmecken.



Vor dem Servieren die Feigen karamellisieren. Sie dazu längs halbieren, die Schnittfläche in braunen Zucker tunken und mit einem Flambierbrenner oder alternativ im Backofen mit Grillfunktion vorsichtig karamellisieren.



Roggensalat mit einer Portion Hüttenkäse anrichten und die karamellisierten Feigen darauf platzieren. Mit Roggen-Knäckebrot servieren.