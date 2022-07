Rouladen-Spieße vom Grill

Für die Rouladen-Spieße das Hüftsteak in dünne Scheiben schneiden und leicht mit einem Fleischklopfer oder etwas Vergleichbarem plattieren. Beidseitig salzen und pfeffern, dann den Speck unter den einzelnen Scheiben platzieren, so dass dieser später die äußere Hülle bildet. Die Gurken fein hobeln und die Zwiebel in Segmente teilen. Dann das Fleisch mit Senf bestreichen und Gurkenscheiben sowie Zwiebelstücke auflegen. Die Rouladen eng einrollen und mit der Verschlussseite nach unten legen. Sie so halbieren und auf Schaschlik-Spieße stecken. Dabei darauf achten, dass das Ende fixiert ist und auch die Zwiebel mit aufgespießt wird, um ein Auseinanderfallen zu verhindern. So mit allen Rouladen verfahren. Zwischen den einzelnen Rouladen weitere Zwiebelsegmente aufspießen. Diese Spieße dann auf den Grill geben, bis der Speck knusprig und das Fleisch gar ist.