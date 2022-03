"Volle Kanne"-Moderatoren

Carsten Rüger

Quelle: ZDF/Ben Knabe

Das frühe Aufstehen für seinen Arbeitstag bei „Volle Kanne“ dürfte Carsten Rüger nicht schwer fallen: ZDF-Zuschauer kennen ihn vor allem als Moderator der morgendlichen „heute“-Nachrichten, die er seit 2012 im Rahmen des „Morgenmagazins“ präsentiert. Zudem ist er seit 2015 auch Moderator des Kurznachrichtenformats "heute Xpress".



Dem Studium der Politikwissenschaft, Germanistik und Anglistik in Bonn setzte Carsten Rüger noch ein Postgraduate-Studium in Cambridge und Studienkurse an der Pariser Sorbonne und in Perugia oben drauf. Nach seinem Volontariat beim ZDF stellte er sein journalistisches Können zunächst in den Dienst der Redaktion „Frontal“, wechselte dann ins Team der „zdf.reporter“ und berichtete später aus allen Ecken der Welt, unter anderem über die Erdbebenkatastrophen in Italien und Haiti, den G8-Gipfeln in Heiligendamm und L‘Aquila sowie über das Unglück der Costa Concordia.