Schlesisches Himmelreich

Das Trockenobst einige Stunden oder über Nacht in Wasser einlegen, sodass es sich vollsaugen kann.



Eine Zwiebel mit Nelken und Lorbeer spicken und zusammen mit Piment, Pfefferkörnern und einer Zimtstange in der Gemüsebrühe aufkochen. Mit Zitronenabrieb würzen, dann das Rauchfleisch einlegen und bei geschlossenem Deckel etwa 30 Minuten köcheln lassen. Dann die eingelegten Trockenfrüchte mit einem Teil des zum Einweichen genutzten Wassers und Zitronensaft zum Fleisch geben. Etwa 30 weitere Minuten garen.



Währenddessen die Knödel zubereiten: weichgekochte Kartoffeln durch eine Kartoffelpresse drücken oder mit einem Stampfer zu einem feinen Püree stampfen. Mit Muskatnuss würzen und ein Ei zugeben sowie etwa ein bis zwei gehäufte Esslöffel Mehl. Wenn der Teig formbar ist, mittelgroße Knödel abdrehen und sie mit etwas Speisestärke ummanteln. Nach schlesischer Tradition in jeden Knödel mit dem Daumen eine Mulde drücken, um später Sauce hineingeben zu können.



In fast kochendes Salzwasser geben, das mit etwas angerührter Speisestärke abgebunden wurde. Unter dem Siedepunkt ziehen lassen, bis die Knödel an der Oberfläche schwimmen.



In einem separaten Topf die Butter zerlassen und das Mehl darin anschwitzen. Durch ein Sieb einen Teil der Flüssigkeit des Fleischs dazugeben und mit Pfeffer abschmecken. Zusätzlich mit fein gewürfeltem Saucenlebkuchen abbinden. Mit grob gehackter Petersilie verfeinern, dann auch das Trockenobst aus der Brühe in die Sauce geben. Das gegarte Fleisch entnehmen und in dicke Scheiben schneiden. Zusammen mit Knödeln und Sauce servieren.