In der Wand der Blutgefäße der Hauptschlagader (medizinisch: Carotis) befinden sich die so genannten Barorezeptoren. Das sind Nervenknötchen, die mit dem Gehirn kommunizieren und ihre Befehle an das zentrale Nervensystem schicken. Sie nehmen den Druck in den Blutgefäßen wahr und befehlen eine Reaktion an das vegetative Nervensystem, wenn der Blutdruck zu niedrig oder zu hoch ist: Bei zu hohem Druck wird der Parasympathikus aktiviert, die Herzfrequenz sinkt und die Gefäße weiten sich. Bei zu niedrigem Druck wird der Sympathikus aktiviert, die Herzfrequenz wird gesteigert, weil sich die Blutgefäße verengen.