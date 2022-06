Schupfnudelpfanne mit Radieschen

Die Kartoffeln schälen und in ausreichend Salzwasser weichkochen. Abschütten, ‎ausdampfen lassen und noch warm durch eine Kartoffelpresse drücken oder alternativ ‎möglichst fein stampfen. Muskatnuss, Zitronenabrieb, Eigelb, Weichweizengrieß sowie ‎Kartoffelstärke dazugeben und rasch vermischen, nur wenn nötig etwas Mehl zugeben, um ‎die Konsistenz zu steuern.



Diesen Teig zu etwa fingerdicken Rollen formen und zwei bis drei ‎Zentimeter große Stücke abtrennen. Diese Stücke zu Schupfnudeln formen, indem die ‎Enden die charakteristische, spitz zulaufende Form erhalten. Anschließend die Schupfnudeln in siedendem, aber ‎nicht kochendem, Salzwasser garen, bis sie an der Oberfläche schwimmen und mit einem ‎Seihlöffel entnommen werden können. Das Zusammenkleben der einzelnen Schupfnudeln ‎kann durch die Zugabe von wenig Butter verhindert werden. ‎



Die Radieschen putzen, das Grün dabei aufheben. In einer Pfanne Butter zerlassen und die ‎Radieschen im Ganzen darin anschwitzen, dabei mit Salz und Pfeffer würzen, bevor mit ‎etwas Gemüsebrühe angegossen wird. Einige Minuten bis zur gewünschten Konsistenz ‎garen. Die Schupfnudeln in einer weiteren Pfanne mit Butter Farbe nehmen lassen, ‎währenddessen Schnittlauch und Liebstöckel fein hacken. Kräuter und Crème fraîche mit in ‎die Sauce geben, bevor auch die Schupfnudeln und das Radieschen-Grün hineinkommen ‎und durchgeschwenkt werden. ‎