Das Roastbeef beidseitig pfeffern und salzen und in einer Pfanne mit Butterschmalz rundherum scharf anbraten. Der Pfanne entnehmen und zur Seite stellen. Im Bratensatz die in Ringe geschnittenen Zwiebeln anschwitzen, bis sie weich sind, dabei mit beiden Senfsorten aromatisieren. In eine Schüssel geben und so viel Paniermehl zufügen, bis eine homogene Masse entsteht. Die dann auf das Fleisch streichen.



Den Bratensatz der Zwiebeln mit Altbier sowie etwas Fleischbrühe angießen und aufkochen lassen. Die Pastinaken schälen, klein schneiden und darin bis zur gewünschten Konsistenz garen. Das Fleisch auf dieser Masse platzieren und im Backofen bei 200 Grad mit der Grillfunktion einige Minuten gratinieren.



Die Kartoffeln in Scheiben schneiden und portionsweise in Butterschmalz knusprig anbraten, dabei mit Salz und Paprikapulver würzen. Erst, wenn die Kartoffeln Farbe genommen haben, in Ringe geschnittene Zwiebel dazugeben und mitbraten. Die Petersilie grob hacken und kurz vor dem Servieren untermischen. Mit Senfrostbraten und Pastinaken anrichten und sofort servieren.