Parmesan fein reiben. Spargel sorgfältig schälen, in Rauten schneiden und in eine große Schale füllen. Die geschälten Pistazien kurz in der Pfanne ohne Fett anrösten. Hierdurch entfalten sich die Aromen besonders gut. Diese dann in einen Mörser geben und gut zerstoßen. Davon dann 2 EL entnehmen und zur Seite stellen für die Garnitur am Ende.