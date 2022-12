Die Karotten schälen und fein raspeln. Champignons, Maronen und Nüsse fein hacken. Die Zwiebel würfeln und den Knoblauch hacken. Die Champignons in wenig Öl langsam Farbe nehmen lassen, bis eine tatsächliche Röstung entsteht. Die Zwiebel dazugeben und anschwitzen, dann Knoblauch, Nüsse und Maronen mitbraten. Die Karotten dazugeben, die Masse mit Tomatenmark versehen und leicht rösten. Mit Paprikapulver und Senf aromatisieren, anschließend mit Sojasauce und Essig ablöschen. In eine Schüssel geben und etwas abkühlen lassen.



Die Linsen leicht stampfen und zusammen mit Eiern, fein gehacktem Thymian und Rosmarin unter die Masse heben. Die Konsistenz mit Haferflocken steuern. Eine Kastenform gründlich ausfetten, die Masse gleichmäßig darin verteilen und im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad etwa 45 bis 60 Minuten backen.



Für die Cranberry-Sauce den Zucker in einem Topf karamellisieren lassen, dann mit Orangensaft ablöschen. Die Cranberrys hineingeben und so lange köcheln lassen, bis sie platzen und eine dickliche Konsistenz entsteht. Dabei mit Cayenne-Pfeffer, Nelken, Rosmarin und dem frischen Abrieb der Orange würzen. Nach Geschmack noch warm oder abgekühlt servieren.



Den Braten aus dem Ofen nehmen und einige Minuten ruhen lassen, dann vorsichtig stürzen und in dicke Scheiben schneiden. Mit der Cranberry-Sauce servieren, dazu schmecken Knödel und Rotkohl.