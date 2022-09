Beachten Sie: Parkgebühren oder Spritkosten sind bereits inbegriffen und werden nicht extra berechnet. Falls sich der Tank während Ihrer Nutzungszeit leert, sollten Sie tanken. Bezahlen können Sie in der Regel mit einer Tankkarte, die im Auto bereit liegt. Viele Anbieter bedanken sich fürs Tanken mit Freiminuten. Achtung: Viele Anbieter haben unterschiedliche Tank-Regelungen. So sagen beispielsweise viele Anbieter, dass der Tank generell mindestens ein Viertel voll sein sollte. Zeigt die Tankanzeige weniger Sprit an, sollten Sie an die Tankstelle fahren und tanken. Falls Sie das Auto mit zu wenig Sprit zurückgeben, müssen Sie gegebenenfalls sogar eine Strafe zahlen. Prüfen Sie also die Bedingungen Ihres Anbieters genau!