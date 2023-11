Wassermelone-Feta-Salat

Den Schnittlauch und die Minze waschen und trocken schütteln. Den Schnittlauch in circa ein Zentimeter lange Stücke schneiden. Die Blätter der Minze von den Zweigen zupfen, übereinanderlegen und in feine Streifen schneiden. Nun alle vorbereiteten Zutaten bis auf den Schnittlauch in einer Schlüssel vermengen und den Salat kaltstellen.



Für das Dressing Olivenöl, Limettensaft, und –abrieb, Zucker, Salz und Pfeffer in einer kleinen Schüssel gut verrühren. Das Dressing über den Salat gießen, untermischen und den Salat circa 15 Minuten zugedeckt im Kühlschrank ziehen lassen. Vor dem Servieren den Salat noch einmal mit Salz und Pfeffer abschmecken. Dann in tiefen Tellern anrichten und mit Schnittlauch garnieren.



Tipp: Wassermelone schneiden ist ganz einfach. Zuerst einmal halbieren, dann eine Hälfte mit der Schnittfläche auf ein Brett legen und von oben im Schachbrettmuster einschneiden. Schon hat man Melonenstangen, die man dann nur weiter klein schneiden muss.