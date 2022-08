Werkeln gegen Demenz

Bei einer Demenzerkrankung stehen Abbau und Defizite im Vordergrund, während der Arbeit in der Werkstatt rücken diese Aspekte für die Teilnehmer jedenfalls teilweise in den Hintergrund. Angebote wie der „Männerschuppen“ vermitteln den Teilnehmern Erlebnisse, die der Krankheit etwas entgegen setzen können. Wenn der Alltag geprägt ist durch Verluste und die Erfahrung dessen, was alles nicht mehr geht, setzen die einfachen handwerklichen Tätigkeiten am Erfahrungshorizont der Männer an.