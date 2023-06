Zucchini mit Chermoula & Salzzitronen

Zucchini putzen, längs halbieren und in schräge, dünne Scheiben schneiden.



Für die Chermoula-Marinade Petersilie und Koriander sehr fein hacken. Dann den Knoblauch schälen und vierteln. Die fein gehackten Kräuter, Knoblauch und Salz nach und nach in einen Mörser geben und alles kräftig zerstampfen. Die Masse in eine kleine Schüssel umfüllen. Die restlichen Gewürze, Saft einer halben Zitrone, die abgeriebene Schale einer Zitrone und Olivenöl dazugeben und gut untermischen.



Für die Sauce die Tomaten brühen, häuten, die Kerne entfernen und in kleine Würfel schneiden. Das Fruchtfleisch der Salzzitrone entfernen, die Schale in kleine Würfel schneiden.



In einer Pfanne Olivenöl bei mittlerer Hitze erhitzen. Die Zucchinischeiben in die Pfanne geben und gleichmäßig verteilen. Die Zucchini unter gelegentlichem Rühren braten, bis sie etwas weich und leicht gebräunt sind. Anschließend zwei Esslöffel von der Chermoula- Marinade, die Tomatenstücke und die Salzzitronen dazugeben. Das Ganze fünf bis zehn Minuten köcheln lassen



Zum Gericht kann Fladenbrot oder Baguette serviert werden.