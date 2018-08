ZDFtivi | Die WG - Die Jungs-WG: Urlaub ohne Eltern - Folge 10

Die kleine Katze muss in den Garten in eine selbstgebaute Hütte umziehen, denn Jonas leidet unter einer Allergie gegen Katzenhaare. Am Strand starten die Jungs eine Riesenaktion: Eincremen ist angesagt!