ZDFtivi | Die WG - Die Jungs-WG in Barcelona - Folge 10

Halbzeit in der Jungs-WG: Heute ist Sport angesagt bei den fünf WG-Bewohnern: Der Tag beginnt mit einer Partie Tennis. Am Nachmittag geht es dann zu einem Wasserball-Match. Die Jungs treten gegen richtig starke Gegner an – ein eingespieltes Mädchen-Team!