ZDFtivi | Die WG - Die Jungs-WG: Sommer. Sonne. Elternfrei. - Folge 3

Tag Drei in der Jungs-WG – und schon sieht es in der Villa aus wie auf einem Schlachtfeld: Leroy, Luc, Nils, Ole und Robin müssen sich früher als erwartet dringend um Müll, Abwasch und Co. kümmern.