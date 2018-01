ZDFtivi | Die WG - Die Mädchen-WG im Schnee - Folge 1

Ein Winterurlaub in den Tiroler Bergen, ganz ohne Eltern! Heute starten am Flughafen in Innsbruck für Farina, Clara, Cora, Leona und Lilly die bisher spannendsten vier Wochen ihres Lebens.