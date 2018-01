ZDFtivi | Die WG - Die Mädchen-WG im Schnee - Folge 2

In der zweiten Folge wird das neue Leben ohne Eltern auf die Probe gestellt. Denn heute heißt es, einen Großeinkauf zu bewältigen. Und der wird stressiger als gedacht. An ihrem ersten Urlaubstag wollen alle außerdem so schnell wie möglich auf die Piste.