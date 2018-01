ZDFtivi | Die WG - Die Mädchen-WG im Schnee - Folge 8

Farina, Clara, Cora, Leona und Lilly haben die Nacht in 2500 Metern Höhe in einem Iglu verbracht. Jetzt knurren die Mägen. In der achten Folge der Mädchen-WG starten die Mädchen am Nachmittag ihr ganz besonderes Wellnessprogramm.