Mit ihrem kuscheligen Fell, ihren kleinen Ohren und den süßen Knopfaugen sind Hamster echt niedliche Tiere! Vermutlich auch deshalb sind sie als Haustier so beliebt. Allein in Deutschland leben fast eine Millionen Goldhamster als Haustiere. Doch was brauchen die kleinen Nager, um glücklich zu sein?