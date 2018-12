Im Gänsemarsch laufen und dicht an dicht in einer Reihe - so etwas kennen Mäuse auch. Wenn Gefahr droht, laufen alle Mäusekinder hintereinander her und beißen sich jeweils am Schwanz des Vordermanns fest. Praktisch, denn so geht kein Mäuschen verloren. Außerdem werden so auch Fressfeinde abgeschreckt. Denn die kleine Tierkarawane sieht von oben betrachtet aus wie ein größeres Tier, zum Beispiel eine Schlange.

Bildquelle: imago