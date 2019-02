Wo es sich ausbreitet, sieht es fast so aus wie ein wunderschöner grüner Teppich. Bestimmt hast du Moos auch schon einmal angefasst. Ganz weich fühlt es sich an. Kein Wunder, denn dem Moos fehlt das holzige Gerüst. Es kommt ganz ohne Halme oder Stiele aus. Und deshalb bleibt Moos am Boden - eben ein bescheidener Zwerg.