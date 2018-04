Eine ganz besondere Pflanze, zäh, stark und nicht klein zu kriegen, ist der Löwenzahn. Er streut seine Samen an kleinen Schirmchen in alle Himmelsrichtungen. Zum Wachsen braucht die Pflanze nicht viel, selbst kleine Risse im Beton reichen der gelben Blume. Es gibt sie auf der ganzen Welt, am heißen Äquator, aber auch am eisigen Nordpol.

Schäfchenblume, Kettenblume, Kuhblume - wie nennst du den Löwenzahn? So heißt der Löwenzahn in anderen Ländern: