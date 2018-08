Es gibt es viele Sehenswürdigkeiten. Quelle: dpa

Das Land Ägypten ist bei vielen Urlaubern sehr beliebt, denn im Norden gibt es viele schöne Badestrände am Mittelmeer. Und im Osten grenzt das Land an das Rote Meer - ein echtes Paradies für Taucher. Etwas mehr als 80 Millionen Menschen leben in dem Land. Das sind etwa genauso viele wie in Deutschland. In der Hauptstadt von Ägypten, Kairo, leben mehr als acht Millionen Menschen. Damit gehört Kairo zu den größten Städten der Welt.