Das HI-Virus kommt bei HIV-positiven Menschen vor allem im Blut, in der Samenflüssigkeit des Mannes und in der Scheidenflüssigkeit der Frau vor. Über diese Körperflüssigkeiten kann man sich also mit dem HI-Virus anstecken. Sehr groß ist die Ansteckungsgefahr beim Sex, also dann, wenn mit dem HI-Virus infizierte Samen- oder Scheidenflüssigkeit von dem Körper eines Menschen in den Körper eines anderen gelangt. Über das Blut kann man sich nur infizieren, wenn Blut eines HIV-Positiven zum Beispiel in eine offene Wunde kommt.