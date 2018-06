Algerien ist ein Land in Nordafrika, die Hauptstadt heißt Algier. Mehr als 35 Millionen Menschen leben in dem Land. Die meisten Algerier wohnen an der Mittelmeerküste und in den dahinter liegenden Atlas-Bergen. Hier ist der Ackerboden fruchtbar und die Menschen können zum Beispiel Getreide anbauen. In Algerien liegt auch ein Teil der sandigen Wüste Sahara und dort wachsen - zumindest in einigen Oasen - Dattelpalmen.