Ganz oben auf der Liste der beliebtesten Sportarten in den USA steht: American Football! Hier versuchen zwei Mannschaften mit je elf Spielern, den Ball in die Zone des Gegners zu bringen. Wenn eine Mannschaft zum Beispiel den Ball in die gegnerische Endzone trägt, bekommt sie auf einmal sechs Punkte. Touchdown nennt man das. Am Ende hat das Team gewonnen, das - logisch - die meisten Punkte hat.