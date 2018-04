Der Sport ist in den USA ungefähr so beliebt wie Fußball bei uns. Und darum sind dort zum Endspiel die Leute total aus dem Häuschen. Wer nicht ins Stadion geht, schaut das Event oft bei einer Super-Bowl-Party. Da wird so viel gegessen, dass Pizza-Lieferdienste in den USA in der Super-Bowl-Nacht so viel verdienen wie sonst in vier Monaten. Beim Finale am Sonntag sind auch Stars wie Justin Timberlake und Pink aufgetreten.