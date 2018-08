Schulexperten sagen, dass in Deutschland etwa 35.000 Lehrer fehlen. Es gibt also zu wenig Lehrer - aber immer mehr Schüler. Die Zahlen steigen in den kommenden Jahren immer weiter. Deshalb müssten eigentlich viele neue Lehrer eingestellt werden. Aber: Es gibt gar nicht so viele Studenten, die für den Lehrerberuf ausgebildet werden.